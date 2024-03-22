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В Перми строительство баскетбольного центра «Аэросфера» оценили в 740 млн рублей

Строительство здания спортивного комплекса Центра баскетбола «Аэросфера» оценили в 740 млн руб., сообщается на официальном сайте Министерства физической культуры и спорта Пермского края. Объект претендует на получение средств из федерального бюджета в рамках проекта «Бизнес-спринт», поддерживающего частное строительство спортивной инфраструктуры.

В пресс-центре ведомства уточнили, что приступить к возведению учреждения планируется летом 2024 года. Помимо Центра баскетбола на получение средств от Минспорта РФ претендуют проекты по возведению спортивного пространства в Березниках от ООО «Моя станция» и универсального футбольного манежа в Чайковском от ООО «Чайковская спецодежда».

Напомним, в 2022 году НПО «Аэросфера» заключило с краевым минспортом соглашение о ГЧП по возведению баскетбольного центра на ул. Клименко, 26. Со стороны властей инвестору был предоставлен земельный участок, оборудованный инженерными коммуникациями. Организация обязалась инвестировать в строительство 150 млн руб.

Объект будет расположен на ул. Клименко, 26. Игровые площадки комплекса будут соответствовать требованиям действующих официальных правил баскетбола ФИБА и оборудованы в соответствии с требованиями регламентов официальных соревнований. Предполагается, что большой зал комплекса должен быть оборудован трибунами на 500 мест, остальные — вмещать не менее 50 человек каждый.

строительство