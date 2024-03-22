В Перми строительство баскетбольного центра «Аэросфера» оценили в 740 млн рублей

Объект будет расположен на ул. Клименко, 26. Игровые площадки комплекса будут соответствовать требованиям действующих официальных правил баскетбола ФИБА и оборудованы в соответствии с требованиями регламентов официальных соревнований. Предполагается, что большой зал комплекса должен быть оборудован трибунами на 500 мест, остальные — вмещать не менее 50 человек каждый.