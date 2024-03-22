Хоценко сообщил о запуске строительства ледового дворца в Калачинске

Пока Калачинск остается чуть ли ни единственным малым городом региона, где еще нет собственного ледового дворца. На строительство привлекли федеральную субсидию. Также руководство Калачинского района привлекло немало сил для запуска проекта. В том числе муниципальным районом проделана серьезная подготовительная работа.