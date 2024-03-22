Хоценко сообщил о запуске строительства ледового дворца в Калачинске

22 марта в городе Калачинск Омской области была забита первая свая в основание будущего физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной. О начале строительства важного объекта в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» рассказал губернатор региона Виталий Хоценко. Под его контролем спорткомплекс должен появиться до конца 2025 года.
— Сегодня в Калачинске забили первую сваю ледового дворца, который строим по проекту комплексного развития Калачинской сельской агломерации. Общая площадь нового спортивного комплекса составит более 3 тысяч квадратных метров, — сообщил глава Омской области.
Пока Калачинск остается чуть ли ни единственным малым городом региона, где еще нет собственного ледового дворца. На строительство привлекли федеральную субсидию. Также руководство Калачинского района привлекло немало сил для запуска проекта. В том числе муниципальным районом проделана серьезная подготовительная работа.
Важно, что вскоре юные спортсмены смогут посещать занятия по хоккею и фигурному катанию, не выезжая за пределы своего города.