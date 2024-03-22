Карту дорожных работ опубликовали в Новосибирской области

Минтранс Новосибирской области опубликовал карту дорожных работ на 2024 год. На карте указаны улицы, которые власти будут ремонтировать, а также информация о статусе работ.
«Кликнув на объект можно увидеть его карточку. На ней обозначены расположение, сроки выполнения работ и протяженность», — сообщает министерство.
Всего на карте представлены карточки 99 дорог, которые будут ремонтировать. Общая протяженность всех дорог составила около 253,5 км.
Ранее мы писали о том, что мост у Каргата под Новосибирском отремонтируют власти. С 1992 года путепровод не ремонтировали.