Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Карту дорожных работ опубликовали в Новосибирской области

На ней указаны дороги, которые власти планируют отремонтировать в 2024 году.

Минтранс Новосибирской области опубликовал карту дорожных работ на 2024 год. На карте указаны улицы, которые власти будут ремонтировать, а также информация о статусе работ.

«Кликнув на объект можно увидеть его карточку. На ней обозначены расположение, сроки выполнения работ и протяженность», — сообщает министерство.

Всего на карте представлены карточки 99 дорог, которые будут ремонтировать. Общая протяженность всех дорог составила около 253,5 км.

Ранее мы писали о том, что мост у Каргата под Новосибирском отремонтируют власти. С 1992 года путепровод не ремонтировали.