Литва прекратила пропуск грузовых машин из Калининградской области без объяснения причин.
Грузовики из Калининградской области не могут попасть в Литву — там «без объяснения причин» прекратили принимать фуры. Накануне закрылся пункт пропуска из области в сторону Польши, — сообщили в ФТС России.
С 23:00 20 марта Литва не приняла ни одного грузовика из России. На пункте пропуска в Чернышевском скопилась очередь из 140 фур и еще 25 грузовиков. Весь транспорт стоит на нейтральной полосе, ожидая разрешения на проезд.
Накануне был закрыт пункт пропуска Мамоново 2 — Гжехотки из Калининградской области в Польшу. Это произошло из-за того, что польская сторона не стала принимать машины из-за протестов фермеров.
Фермеры заблокировали дороги, разложили на них стога сена и поставили на них технику. Фермеры бастуют из-за предложения Еврокомиссии продлить на год приостановку пошлин и квот на ввоз украинских товаров.