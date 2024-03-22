Литва прекратила пропуск грузовых машин из Калининградской области без объяснения причин.

С 23:00 20 марта Литва не приняла ни одного грузовика из России. На пункте пропуска в Чернышевском скопилась очередь из 140 фур и еще 25 грузовиков. Весь транспорт стоит на нейтральной полосе, ожидая разрешения на проезд.