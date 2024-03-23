Центры занятости помогают будущим молодым специалистам с трудоустройством в Хабаровске

Профессиональная ориентация молодежи имеет важное значение для их профессионального самоопределения и успешного построения карьеры. На важность участия работодателя в подготовке профессионалов обратил внимание Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию, и анонсировал запуск нацпроекта «Кадры». Сегодня кадровым центром Хабаровска совместно с Хабаровским техникумом техносферной безопасности и промышленных технологий проведена для студентов экскурсия (12+) по производственным цехам АО «Дальэнергомаш».
Дальневосточный завод энергетического машиностроения — это современное предприятие, которое специализируется на производстве и обслуживании компрессорного и энергетического оборудования для различных отраслей промышленности. Завод постоянно работает над модернизацией выпускаемой продукции, повышая его эффективность и надежность, и, конечно, для этого нуждается в молодых профессионалах.
— На сегодняшний день потребность в кадрах большая. Нужны люди разных профессий, рабочих специальностей, нужны ученики в том числе, и специалисты уже опытные. Мы рассматриваем все варианты: так как производство расширяется, нужно расширять кадровый состав. Сейчас требуется маляр, стропальщик, инженер-технолог, оператор станков ЧПУ, конструктор. У нас на заводе уже успешно трудятся 8 выпускников техникума, — рассказал начальник производственного комплекса Владимир Романов.
— На предприятии мне деятельность моя очень нравится. Детали делаешь самостоятельно, не станок, это очень интересно. На заводе я проходила производственную практику три года назад и осталась работать. Сейчас я токарь третьего разряда, но планирую идти на повышение: пройти обучение. Работать обязательно буду здесь, — поделилась молодой специалист АО «Дальэнергомаш» Александра Локтева.
Как сообщили в комитете по труду и занятости населения правительства края, в регионе любой желающий, независимо от наличия гражданства РФ и статуса безработного, может получить услугу по профориентации в центре занятости населения. Для этого нужно подать в электронной форме заявление о предоставлении услуги в центре занятости населения или на сайте «Работа России» (https://trudvsem.ru/), пройти беседу с сотрудником центра занятости, а также тестирование.
В профильном ведомстве также подчеркнули, что в 2023 году при помощи службы занятости Хабаровского края успешно трудоустроились 1197 молодых специалистов. Студенты еще на этапе обучения могут обращаться за получением государственной услугой по содействию в поиске подходящей работы.