Центры занятости помогают будущим молодым специалистам с трудоустройством в Хабаровске

Как сообщили в комитете по труду и занятости населения правительства края, в регионе любой желающий, независимо от наличия гражданства РФ и статуса безработного, может получить услугу по профориентации в центре занятости населения. Для этого нужно подать в электронной форме заявление о предоставлении услуги в центре занятости населения или на сайте «Работа России» (https://trudvsem.ru/), пройти беседу с сотрудником центра занятости, а также тестирование.