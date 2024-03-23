В Омске ищут пять сотрудников на зарплату до 300 тысяч рублей

Согласно объявлениям ресурса, самую высокую зарплату в Омске в марте предлагают директору филиала в компании, основным направлением работы которой является поверка индивидуальных приборов учета воды. Сотруднику готовы платить от 100 до 300 тысяч рублей в месяц. Работа предполагает заключение договоров с управляющими организациями и контроль работы исполнителей.