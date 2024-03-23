В Омске ищут пять сотрудников на зарплату до 300 тысяч рублей

Согласно объявлениям ресурса, самую высокую зарплату в Омске в марте предлагают директору филиала в компании, основным направлением работы которой является поверка индивидуальных приборов учета воды. Сотруднику готовы платить от 100 до 300 тысяч рублей в месяц. Работа предполагает заключение договоров с управляющими организациями и контроль работы исполнителей.
От 180 до 220 тысяч рублей в месяц предлагает работодатель менеджеру по продажам автомобилей. Сотруднику нужно будет консультировать клиентов автосалона, проводить тест-драйвы, оценивать автомобили и принимать их на комиссионную продажу.
Ведущему менеджеру по лизингу в Омске предлагают от 170 тысяч рублей. В обязанности входит, в частности, привлечение клиентов, ведение и реализация лизинговых сделок, а также выполнение ежемесячного плана продаж.
На зарплату от 40 до 200 тысяч рублей в Омске ищут менеджера проектов на «удаленку». Среди основных задач сотрудника: управление проектами от идеи до выполнения; координация удаленной команды; анализ и оптимизация работы команды.
От 100 тысяч рублей в месяц предлагают программисту 1С. В его обязанности будет входить разработка и сопровождение программного обеспечения предприятия; сопровождение конфигураций 1С; написание разнообразных обработок и отчетов и другие задачи.