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В Омске ищут пять сотрудников на зарплату до 300 тысяч рублей

О самых высокооплачиваемых вакансиях в марте 2024 года рассказал во вторник, 22 марта 2024 года, сервис «Авито. Работа».

Согласно объявлениям ресурса, самую высокую зарплату в Омске в марте предлагают директору филиала в компании, основным направлением работы которой является поверка индивидуальных приборов учета воды. Сотруднику готовы платить от 100 до 300 тысяч рублей в месяц. Работа предполагает заключение договоров с управляющими организациями и контроль работы исполнителей.

От 180 до 220 тысяч рублей в месяц предлагает работодатель менеджеру по продажам автомобилей. Сотруднику нужно будет консультировать клиентов автосалона, проводить тест-драйвы, оценивать автомобили и принимать их на комиссионную продажу.

Ведущему менеджеру по лизингу в Омске предлагают от 170 тысяч рублей. В обязанности входит, в частности, привлечение клиентов, ведение и реализация лизинговых сделок, а также выполнение ежемесячного плана продаж.

На зарплату от 40 до 200 тысяч рублей в Омске ищут менеджера проектов на «удаленку». Среди основных задач сотрудника: управление проектами от идеи до выполнения; координация удаленной команды; анализ и оптимизация работы команды.

От 100 тысяч рублей в месяц предлагают программисту 1С. В его обязанности будет входить разработка и сопровождение программного обеспечения предприятия; сопровождение конфигураций 1С; написание разнообразных обработок и отчетов и другие задачи.