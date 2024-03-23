В Петербурге средняя зарплата упала почти на треть в январе

Самые высокие заработные платы оказались в сфере добыча ископаемых — 282,3 тысячи рублей. Выросло денежное вознаграждение специалистов, которые занимаются воздушным и космическим транспортом. Увеличение составило 27%. Теперь трудящиеся в этой отрасли получают до 183,9 тысяч рублей.
Деятельность водного транспорта оказалась на третьем месте по доходности. Зарплата работников в этой сфере составила 159,5 тысяч рублей. Самые низкие зарплаты оказались у курьеров и сотрудников почтовой связи — 48,6 тысяч рублей.
«МК в Питере» ранее рассказывал, что средней зарплаты в Петербурге оказалось недостаточно для погашения ипотеки.