Первый прямой рейс запускают из Минеральных Вод в Астану

АСТАНА, 23 мар — Sputnik. Российская авиакомпания Red Wings сообщила о запуске первого прямого рейса из Минеральных Вод в Астану.
«Теперь вы можете добраться в столицу Казахстана всего за 3 часа 50 минут на комфортабельном лайнере SuperJet-100. Ранее ни одна авиакомпания не осуществляла прямых рейсов по этому маршруту, и на перелет пассажирам приходилось тратить от 8,5 часов до полутора суток», — говорится в сообщении авиакомпании.
Первый беспосадочный рейс WZ-4301 в Астану отправится 19 апреля, в 07:20.
В 13.50 по времени Астаны будет выполнен возвратный рейс в Минеральные Воды из Астаны.