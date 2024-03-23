Первый прямой рейс запускают из Минеральных Вод в Астану

«Теперь вы можете добраться в столицу Казахстана всего за 3 часа 50 минут на комфортабельном лайнере SuperJet-100. Ранее ни одна авиакомпания не осуществляла прямых рейсов по этому маршруту, и на перелет пассажирам приходилось тратить от 8,5 часов до полутора суток», — говорится в сообщении авиакомпании.