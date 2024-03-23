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Первый прямой рейс запускают из Минеральных Вод в Астану

Время полета составит 3 часа 50 минут.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 23 мар — Sputnik. Российская авиакомпания Red Wings сообщила о запуске первого прямого рейса из Минеральных Вод в Астану.

«Теперь вы можете добраться в столицу Казахстана всего за 3 часа 50 минут на комфортабельном лайнере SuperJet-100. Ранее ни одна авиакомпания не осуществляла прямых рейсов по этому маршруту, и на перелет пассажирам приходилось тратить от 8,5 часов до полутора суток», — говорится в сообщении авиакомпании.

Первый беспосадочный рейс WZ-4301 в Астану отправится 19 апреля, в 07:20.

В 13.50 по времени Астаны будет выполнен возвратный рейс в Минеральные Воды из Астаны.