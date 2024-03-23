Qazaq Air впервые запустила регулярные рейсы из Самарканда в Туркестан

Из Самарканда самолеты будут вылетать в 8.00. Обратные рейсы из Стамбула запланированы в 12.30, прибытие в Самарканд в 19.00 (для каждого из пунктов указано местное время, разница 2 часа). Время полета составляет 4,5 часа.