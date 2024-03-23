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Qazaq Air впервые запустила регулярные рейсы из Самарканда в Туркестан

Полеты будут выполняться на новых современных турбовинтовых самолетах De Havilland Dash-8-Q400NG.

ТАШКЕНТ, 23 марта — Sputnik. Авиакомпания QAZAQ AIR впервые запустила регулярные рейсы из Самарканда в Туркестан, сообщает компания Air Marakanda.

Полеты будут осуществляться два раза в неделю по следующему расписанию:

вылет из Туркестана в 20.20 — прибытие в Самарканд в 21.20.

вылет из Самарканда в 22.10 — прибытие в аэропорт Туркестана в 23.10.

Время для каждого аэропорта указано местное.

Первый рейс из Туркестана в Самарканд прибыл с делегацией во главе с первым заместителем акима Туркестанской области, а также руководителями управления транспорта и туризма.

В торжественной встрече принял участие заместитель хокима Самаркандской области по вопросам туризма, спорта, культуры, культурного наследия и массовых коммуникаций Рустам Кобилов.


Ранее мы сообщали, что авиакомпания Air Samarkand начала выполнять регулярные полеты в Стамбул. На начальном этапе самолеты будут летать два раза в неделю — по понедельникам и четвергам.

Из Самарканда самолеты будут вылетать в 8.00. Обратные рейсы из Стамбула запланированы в 12.30, прибытие в Самарканд в 19.00 (для каждого из пунктов указано местное время, разница 2 часа). Время полета составляет 4,5 часа.

В будущем частоту рейсов планируют увеличить.