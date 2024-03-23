Более чем на 3 млрд тенге оштрафовали операторов связи в Казахстане

В МЦРИАП также отметили, что по итогам 2021 года министерством было проведено 562 проверки (371 выявлены нарушения, 66%) в отношении операторов связи и выписано штрафов на сумму 132 млн тенге. По итогам 2022 года было проведено 1175 проверок и выписано штрафов на сумму 1 млрд 670 млн тенге (уплачено в бюджет с учетом скидки 835 млн тенге).