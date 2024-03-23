В Крым за два часа, или что известно о строительстве автодороги Краснодар-Керчь

Новая трасса А-289 будет иметь большое значение для региона, так как она позволит вывести транзитный транспорт за пределы близлежащих населенных пунктов. По словам Вениамина Кондратьева, дорогу планируется открыть к концу 2024 года, что значительно упростит и ускорит путь от Краснодара к Крымскому мосту.