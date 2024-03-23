В Крым за два часа, или что известно о строительстве автодороги Краснодар-Керчь

Глава Кубани Вениамин Кондратьев поделился информацией о строительстве новой автодороги Краснодар-Керчь, которая соединит кубанскую столицу с Крымским мостом и позволит сократить время в пути до двух часов. Этот проект осуществляется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.
Новая трасса А-289 будет иметь большое значение для региона, так как она позволит вывести транзитный транспорт за пределы близлежащих населенных пунктов. По словам Вениамина Кондратьева, дорогу планируется открыть к концу 2024 года, что значительно упростит и ускорит путь от Краснодара к Крымскому мосту.
Трасса включена в федеральный проект «Развитие федеральной магистральной сети» нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Протяженность новой трассы составит около 120 километров, а скорость движения по автодороге будет достигать 120 километров в час.
По новой дороге смогут ежедневно проезжать до 40 тысяч автомобилей.
Строительство объекта будет осуществляться в два этапа: сначала от хутора Белый до Славянска-на-Кубани, а затем от Славянска-на-Кубани до станицы Марьянская.
Планируется также возведение 10 разноуровневых транспортных развязок, 15 путепроводов и 33 моста. Весь маршрут будет освещен на протяжении всего пути. Работы по строительству ведутся в строгом соответствии с установленным графиком.