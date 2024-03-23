В Татарстане выросла стоимость дизельного топлива

Если говорить в целом о феврале, то можно отметить, что цены на бензин марки АИ-92 с конца прошлого года повысились на 0,07%, АИ-95 — на 0,06%, а АИ-98 и выше — на 0,1%. В то же время стоимость дизельного топлива снизилась на 0,26%.