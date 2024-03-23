В Татарстане выросла стоимость дизельного топлива

Согласно данным Татарстанстата, за период с 11 по 18 марта текущего года цены на дизельное топливо повысились на 4 копейки. Сейчас литр топлива стоит 59,71 рублей, вместо предыдущих 59,67.
В то же время цены на бензин марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98 остались неизменными: соответственно, 49,28, 53,10 и 66,67 рублей за литр.
Если говорить в целом о феврале, то можно отметить, что цены на бензин марки АИ-92 с конца прошлого года повысились на 0,07%, АИ-95 — на 0,06%, а АИ-98 и выше — на 0,1%. В то же время стоимость дизельного топлива снизилась на 0,26%.