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Холдинг из Беларуси планирует запустить инвестпроект на $464 миллиона в Башкирии

Белорусский холдинг намеревается запустить крупный инвестпроект в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, что холдинг из Беларуси планирует запустить инвестпроект на $464 млн в Башкирии, сообщает РБК.

В сообщении сказано, что речь идет про холдинг 1AK-Group из Брестской области, который намеревается запустить производство в ОЭЗ «Алга» в Башкирии. Кроме того, говорится, что будет создан завод, связанный с переработкой отходов производства аккумуляторных баталей. Что касается площадки для компании, то ее выбрали в Уфимском районе Башкирии. В состав ОЭЗ ее намерены включить к 2024 году.

Сообщается, что общий объем инвестиций в два названных проекта составит 43 млрд российских рублей, или примерно 464 миллиона долларов (по состоянию на 23 марта 2024 года). По словам первого вице-премьера и министра экономического развития региона Рустама Муратова, в России пока нет подобных производств сепараторов для свинцово-кислотных аккумуляторных батарей и литиевых аккумуляторов.

Тем временем усиленные меры безопасности действуют в метро Минска после теракта под Москвой.

Ранее мы собрали, что произошло после победы Арины Соболенко в Майами 23 марта 2024: впервые вышла на корт после гибели Кольцова, играла в черном, обнялась с подругой, вышла на украинку.