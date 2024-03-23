Холдинг из Беларуси планирует запустить инвестпроект на $464 миллиона в Башкирии

В сообщении сказано, что речь идет про холдинг 1AK-Group из Брестской области, который намеревается запустить производство в ОЭЗ «Алга» в Башкирии. Кроме того, говорится, что будет создан завод, связанный с переработкой отходов производства аккумуляторных баталей. Что касается площадки для компании, то ее выбрали в Уфимском районе Башкирии. В состав ОЭЗ ее намерены включить к 2024 году.