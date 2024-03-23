В Беларуси 81 предприятие получит субсидии для расчетов с банками

Сообщается, что размер субсидий был определен по всем видам деятельности. К примеру, заготовителям маслосемян рапса предусмотрено субсидия по кредитам в размере 50% ставки рефинансирования. Что касается предприятий потребкооперации, которые получают кредиты для расчетов с физическими лицами и предпринимателями, то для них положена субсидия в 50% ставки рефинансирования.