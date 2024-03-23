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В Беларуси 81 предприятие получит субсидии для расчетов с банками

Совмин назвал 81 белорусское предприятие, которое получит субсидии ставок по кредитам.

Источник: Комсомольская правда

В Совете министров Беларуси определили список предприятий, которые могут рассчитывать на субсидирование процентных ставок по кредитам. Это следует из постановления белорусского правительства № 204 от 21 марта 2024 года. Документ размещен на Национальном правовом портале.

В опубликованном списке указано 81 белорусское предприятие. Так, на субсидии могут рассчитываться Оршанский льнокомбинат, «Слуцкий хлебозавод», «Глубокский молочноконсервный комбинат». Кроме того, в списке указаны «Минский комбинат хлебопродуктов», «Гроднохлебпром», «Барановичский комбинат хлебопродуктов» и ряд других.

Сообщается, что размер субсидий был определен по всем видам деятельности. К примеру, заготовителям маслосемян рапса предусмотрено субсидия по кредитам в размере 50% ставки рефинансирования. Что касается предприятий потребкооперации, которые получают кредиты для расчетов с физическими лицами и предпринимателями, то для них положена субсидия в 50% ставки рефинансирования.

экономика