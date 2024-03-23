ЕС увеличил на четверть закупки трубопроводного газа в России за январь — февраль

Закупки Евросоюзом трубопроводного газа из России в январе — феврале увеличились на 25%. Это произошло несмотря на то, что спрос на голубое топливо в ЕС в феврале снизился на значительные 8% в годовом сравнении после 12%-ного роста в январе. Об этом пишет портал irttek.org.
Домохозяйства в Европе сократили потребление газа в условиях более теплой, чем обычно, зимы. А промышленный сектор стагнировал в потреблении газа, несмотря на подешевевший у трейдеров газ. Сегмент генерации сократил спрос на газ на 24% на фоне незначительного (на 0,4%) роста общего производства электроэнергии, достигшего 212 ТВт·ч. Выработку увеличили атомные, гидроэнергетические, солнечные и ветряные электростанции.
В странах ЕС в феврале спрос на газ в годовом сравнении снизился так:
в Германии — на 11%, до 7,7 млрд куб. м, в Италии — на 11%, до 6,4 млрд куб. м, во Франции — на 19%, до 3,5 млрд куб. м, в Испании — на 17%, до 2,5 млрд куб. м.
В Великобритании потребление газа снизилось менее радикально — на 3,6%, до 6 млрд куб. м.
В результате в ЕС сократился импорт трубопроводного газа в феврале на 7% в месячном сравнении и вырос на 5% в годовом, составив 12,4 млрд куб. м.
В январе — феврале трубопроводные поставки голубого топлива в ЕС выросли на 6%, до 25,7 млрд куб. м, за счет увеличения поставок из России на 25%, а также из Норвегии и Азербайджана. Доля норвежского газа в трубопроводных поставках в феврале составила 58%, российского — 18%.
Поставки сжиженного природного газа в Европу в феврале снижались восьмой месяц подряд: в годовом выражении — на 12%, до 10 млн тонн.
За первые два месяца этого года Европа закупила 21,08 млн тонн СПГ. Это на 10% меньше, чем год назад.