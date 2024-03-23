ЕС увеличил на четверть закупки трубопроводного газа в России за январь — февраль

Закупки Евросоюзом трубопроводного газа из России в январе феврале увеличились на 25%. Это произошло несмотря на то, что спрос на голубое топливо в ЕС в феврале снизился на значительные 8% в годовом сравнения после 12%-ного роста в январе. Об этом пишет портал irttek.org.