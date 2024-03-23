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В Молдове растет экспорт замороженных ягод: Основные потребители — Россия и Румыния

По данным Национального бюро статистики, средний объём производства ягод в Молдове составляет около 18,5 — 22 тыс. тонн.

Источник: Комсомольская правда

В Молдове растёт производство и экспорт замороженных ягод. Основными позициями экспорта являются малина и черная смородина. Намного меньше экспортируется замороженной клубники, голубики, ежевики и др.

Основные экспортные рынки для замороженной малины — Румыния, США, Швейцария, Хорватия, Польша, а для чёрной смородины — Российская Федерация, пишет logos.press.md.

Однако серьёзное промышленное выращивание малины налажено только в одном селе в Окницком районе, а чёрной смородины — в Сорокском. К тому же, в республике всего 3 производителя замороженных ягод, для одного из которых этот бизнес является второстепенным, а второй использует не тоннельную шоковую, а обычную заморозку в холодильнике.

По данным Национального бюро статистики, средний объём производства ягод в Молдове составляет около 18,5 — 22 тыс. тонн. Около 25−40% ежегодного общего экспорта приходится на Российскую Федерацию, Румынию, Польшу и другие страны.

экономика
сельское хозяйство