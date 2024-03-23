В Молдове растет экспорт замороженных ягод: Основные потребители — Россия и Румыния

Однако серьёзное промышленное выращивание малины налажено только в одном селе в Окницком районе, а чёрной смородины — в Сорокском. К тому же, в республике всего 3 производителя замороженных ягод, для одного из которых этот бизнес является второстепенным, а второй использует не тоннельную шоковую, а обычную заморозку в холодильнике.