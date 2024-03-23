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В Молдове началась установка «умных» счетчиков электроэнергии: Кому их установят в первую очередь

На первом этапе будут установлены 3 тысячи счетчиков.

Источник: Комсомольская правда

АО «Premier Energy Distribution» приступило к установке «умных» счетчиков в местах потребления электроэнергии. На первом этапе будут установлены 3 тысячи счетчиков.

Установка умных счетчиков в настоящее время ведется в Кишиневе и шести пригородных населенных пунктах. Всего оператор распределения установит в течение текущего года 20 тысяч умных счетчиков более чем в 100 населенных пунктах в центре и на юге Молдовы, выбранных по критериям технико-экономического и социологического исследования, передает moldpres.md.

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