В Молдове началась установка «умных» счетчиков электроэнергии: Кому их установят в первую очередь

Установка умных счетчиков в настоящее время ведется в Кишиневе и шести пригородных населенных пунктах. Всего оператор распределения установит в течение текущего года 20 тысяч умных счетчиков более чем в 100 населенных пунктах в центре и на юге Молдовы, выбранных по критериям технико-экономического и социологического исследования, передает moldpres.md.