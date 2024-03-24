Цены в Молдове просто летят вверх, был бы лишний повод: Теперь Великий пост «виноват» — растет стоимость фруктов и овощей

Во время поста фрукты и овощи пользуются большим спросом. Однако, по словам горожан, высокие цены ограничивают их в выборе продуктов. Торговцы в свою очередь утверждают, что стоимость находится на уровне прошлого года.
На Центральном рынке столицы покупатели выстроились в очередь у прилавков с фруктами и овощами. Большим спросом пользуется крапива, стоимость которой составляет от 80 до 100 леев за килограмм. Огурцы продаются по 80−90 леев за килограмм, а помидоры можно покупают по цене 40−45 леев за кило. При этом килограмм мяса нынче стоит 80−85 леев, то есть, дешевле, чем огурцы!
Фрукты тоже подорожали. Так, килограмм винограда стоит от 20 до 40 леев, апельсины — до 35 леев, а яблоки — до 10 леев.
В то же время продавцы уверяют, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены кардинально не изменились, передаёт radiomoldova.md.