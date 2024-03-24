Цены в Молдове просто летят вверх, был бы лишний повод: Теперь Великий пост «виноват» — растет стоимость фруктов и овощей

На Центральном рынке столицы покупатели выстроились в очередь у прилавков с фруктами и овощами. Большим спросом пользуется крапива, стоимость которой составляет от 80 до 100 леев за килограмм. Огурцы продаются по 80−90 леев за килограмм, а помидоры можно покупают по цене 40−45 леев за кило. При этом килограмм мяса нынче стоит 80−85 леев, то есть, дешевле, чем огурцы!