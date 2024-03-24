Ещё пять авиакомпаний предложили бесплатные билеты семьям пострадавших в теракте

Представители авиаперевозчиков выразили соболезнования семьям погибших и пожелали быстрее восстановиться пострадавшим. Они также сообщили, что для родственников будет бесплатным не только авиаперелёт, но и проезд на поездах и экспресс-автобусах из аэропортов. Номера для связи всех откликнувшихся на трагедию авиаперевозчиков:
«Уральские авиалинии» —
NordStar —
Red Wings —
Smartavia —
«Северный ветер» (Nordwind) —
Ранее сообщалось, что выделить бесплатные билеты пострадавшим при теракте в «Крокус сити холле», а также их родным и близким решили авиакомпания S7 и «Аэрофлот». Уточнить список родственников, которые смогут воспользоваться предложением, можно на страницах авиакомпаний или по телефону.