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Ещё пять авиакомпаний предложили бесплатные билеты семьям пострадавших в теракте

Ещё пять российских авиакомпаний решили предоставить бесплатный перелёт родственникам погибших и пострадавших при теракте в «Крокус сити холле»: «Уральские авиалинии», NordStar, Red Wings, Smartavia и «Северный ветер» (Nordwind).

Источник: РИА "Новости"

Представители авиаперевозчиков выразили соболезнования семьям погибших и пожелали быстрее восстановиться пострадавшим. Они также сообщили, что для родственников будет бесплатным не только авиаперелёт, но и проезд на поездах и экспресс-автобусах из аэропортов. Номера для связи всех откликнувшихся на трагедию авиаперевозчиков:

«Уральские авиалинии» — 8 (800) 700−91−60
NordStar — 8 (800) 700−80−07
Red Wings — 8 (495) 212−12−51
Smartavia — 8 (495) 970−00−55
«Северный ветер» (Nordwind) — 8 (495) 730−50−80.

Ранее сообщалось, что выделить бесплатные билеты пострадавшим при теракте в «Крокус сити холле», а также их родным и близким решили авиакомпания S7 и «Аэрофлот». Уточнить список родственников, которые смогут воспользоваться предложением, можно на страницах авиакомпаний или по телефону.