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В Новосибирске назвали 10 самых крупных налогоплательщиков

На первом месте оказалось АО «ЦФТ — Сервис».

Источник: Сиб.фм

В федеральный бюджет Российской федерации за прошлый год 10 крупных налогоплательщиков перечислили около 22,6 млрд рублей. Об этом сообщил РБК Новосибирск со ссылкой на Управление ФНС по Новосибирской области.

В число крупных налогоплательщиков вошли:

— АО «ЦФТ — Сервис».

— ООО «Феррум».

— АО «Новосибирский завод Искусственного Волокна».

— АО «Сибирская Энергетическая Компания».

— ООО «Сдэк-Глобал».

— АО «Региональные Электрические Сети».

— АО по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений «Новосибирскавтодор».

— ООО «Восточная Техника».

— ООО «Предприятие “Элтекс”.

— ООО «НЛ Континент».

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