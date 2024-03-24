В Новосибирске назвали 10 самых крупных налогоплательщиков

В федеральный бюджет Российской федерации за прошлый год 10 крупных налогоплательщиков перечислили около 22,6 млрд рублей. Об этом сообщил РБК Новосибирск со ссылкой на Управление ФНС по Новосибирской области.
В число крупных налогоплательщиков вошли:
— АО «ЦФТ — Сервис».
— ООО «Феррум».
— АО «Новосибирский завод Искусственного Волокна».
— АО «Сибирская Энергетическая Компания».
— ООО «Сдэк-Глобал».
— АО «Региональные Электрические Сети».
— АО по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений «Новосибирскавтодор».
— ООО «Восточная Техника».
— ООО «Предприятие “Элтекс”.
— ООО «НЛ Континент».