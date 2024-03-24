Узбекистан увеличил объем внешнеторгового оборота — цифры

ТАШКЕНТ, 24 марта — Sputnik. В Узбекистане в январе-феврале 2024 года вырос объем внешнеторгового оборота. По сравнению с соответствующим периодом 2023 года показатели увеличились на $940,3 млн, или на 10,5%, и в итоге превысили $9,9 млрд, сообщает Агентство статистики.
Наиболее значительная доля внешнеторгового оборота была с Китаем (21,5%), Россией (17,8%), Казахстаном (5,9%), Турцией (4,4%) и Южной Кореей (3,7%).
Из общего объема товарооборота на экспорт приходится — $3,6 млрд, на импорт — $6,3 млрд.
Вместе с тем за два месяца нынешнего года Узбекистан установил торговые отношения со 151 страной мира.