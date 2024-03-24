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«Уральские авиалинии» предложили бесплатные билеты пострадавшим в теракте

Авиакомпания «Уральские авиалинии» предоставит бесплатный перелет пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле», а также их родственникам и близким.

Источник: МК.RU Екатеринбург

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Для оформления билетов потенциальным пассажирам следует звонить в контакт-центр авиакомпании по телефону: 8 (800) 700−91−60.

В России в воскресенье, 24 марта, начался общенациональный траур по погибшим во время теракта в «Крокус Сити» в Красногорске. По всей стране приспустили государственные флаги, отменили увеселительные и массовые мероприятия, из эфира убрали развлекательные передачи.

На всей территории Свердловской области были усилены меры безопасности в местах массового пребывания граждан.