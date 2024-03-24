«Уральские авиалинии» предложили бесплатные билеты пострадавшим в теракте

В России в воскресенье, 24 марта, начался общенациональный траур по погибшим во время теракта в «Крокус Сити» в Красногорске. По всей стране приспустили государственные флаги, отменили увеселительные и массовые мероприятия, из эфира убрали развлекательные передачи.