Подросткам могут запретить самостоятельно открывать счета в банках Беларуси

В Беларуси подросткам могут запретить самостоятельное открытие счетов в банках. Об этом сказали на пресс-конференции о профилактике преступлений среди несовершеннолетних 23 марта.
— В настоящее время этот вопрос Министерством внутренних дел проработаны и внесены изменения, которые позволят запретить именно детям без согласия родителей обращаться в банки и открывать такие счета. Возраст будет ограничен 18 годами. В противном случае должен будет присутствовать законный представитель, — отметил замначальника отдела профилактики управления правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Мелешко.
Сейчас с согласия законного представителя счет можно открыть с 14 лет, без согласия — с 16 лет.