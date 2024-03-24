Подросткам могут запретить самостоятельно открывать счета в банках Беларуси

— В настоящее время этот вопрос Министерством внутренних дел проработаны и внесены изменения, которые позволят запретить именно детям без согласия родителей обращаться в банки и открывать такие счета. Возраст будет ограничен 18 годами. В противном случае должен будет присутствовать законный представитель, — отметил замначальника отдела профилактики управления правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Мелешко.