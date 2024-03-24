Узбекистан и Венгрия планируют расширять сотрудничество в птицеводстве

По итогам встречи стороны договорились более детально обсудить реализацию совместного проекта в Сурхандарьинской области, о сотрудничестве в обмене передовым опытом в селекции новых видов птиц, организовать ознакомительные визиты для узбекских партнеров и делегации Сурхандарьинской области на объекты компании в Венгрии, а также о подписании соглашения по сотрудничеству.