Узбекистан и Венгрия планируют расширять сотрудничество в птицеводстве

ТАШКЕНТ, 24 марта — Sputnik. Узбекистан и Венгрия планируют расширять сотрудничество в сфере птицеводства. Возможность и перспективы взаимодействия в данной отрасли рассмотрели на встрече представители посольства Узбекистана в Венгрии с руководством компании, специализирующейся на разведении птицы и разработке кормовых рационов, сообщает ИА «Дунё».
В ходе переговоров стороны обсудили передовой опыт венгерской компании в селекции птиц, налаживании производственного процесса, условий содержания, методов кормления, а также возможностей сотрудничества и реализации совместных проектов в Узбекистане.
Отмечалось, что данная компания уже имеет успешный опыт работы в Узбекистане, в том числе по поставке своей продукции в Самаркандскую и Навоийскую области.
По итогам встречи стороны договорились более детально обсудить реализацию совместного проекта в Сурхандарьинской области, о сотрудничестве в обмене передовым опытом в селекции новых видов птиц, организовать ознакомительные визиты для узбекских партнеров и делегации Сурхандарьинской области на объекты компании в Венгрии, а также о подписании соглашения по сотрудничеству.