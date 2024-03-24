В Омской области резко подскочили оптовые цены на бензин и дизель

«СуперОмск» сравнил цены за 24 и 2 марта 2024 года.
Так, стоимость одной тонны бензина марки АИ-92 подскочила с с 50 400 рублей до 53 700 рублей за одну тонну. Таким образом, литр подорожал примерно* с 37,5 рублей до 40 рублей.
АИ-95 тоже вырос в цене, стоимость топлива за одну тонну теперь составляет не 57 550 рублей, а 60 950 рублей. Литр подорожал с 43,4 рублей до примерно* 46 рублей за один литр.
Стоимость летнего дизельного топлива повысилась ощутимей всего: с 61 900 рублей до 69 900 рублей за одну тонну. Таким образом, стоимость одного литра подскочила с 51,6 рубля до 58,3 рублей за один литр.
Внезапно, но подорожал и зимний дизель. Если 2 марта 2024 года, по данным нефтебазы, тонна стоила 63 900 рублей, то теперь — 69 900 рублей.
Теперь и литр зимнего дизеля обходится* не в 52,7 рубля, а в 57,6 рублей.
*По подсчетам «СуперОмска».