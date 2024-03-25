Деревянная посуда из Приморья заинтересовала арабских миллиардеров в Дубае

В Дубае завершилась международная выставка лесоматериалов и деревообрабатывающей промышленности Woodshow Dubai 2024 (18). Бизнес Приморья при помощи Центра поддержки экспорта края представил на ней свою продукцию потенциальным покупателям со всего мира, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на Центр «Мой бизнес».
Woodshow Dubai 2024 — крупнейшая на Ближнем Востоке выставка деревообрабатывающей промышленности. Ежегодно ее участниками становятся более 300 ведущих компаний отрасли. В этом году в выставке приняли участие 14581 посетитель и 682 экспонента из более 132 стран мира, которые продемонстрировали изделия из древесины, тенденции отрасли и технологические достижения.
Центр поддержки экспорта Приморского организовал участие в выставке трех компаний региона на коллективном стенде, в число которых вошли ООО «Биг Бен», которая занимается лесозаготовкой и изготовлением пиломатериалов, производитель мебели ручной работы из массива древесины ИП Салангина и ООО «Ложка плюс», которая выпускает деревянные столовые и кухонные принадлежности из белой березы.
На полях выставки представители ООО «Биг Бен» и ИП Салангина встретились с представителями итальянских предприятий Wood Couture, Filippo Sona, Abdo Kayali и договорились о дальнейшем взаимодействии и сотрудничестве. Наибольший интерес у иностранных партнеров вызвали столы и табуреты из массива древесины ручной работы. Также нашим предпринимателям удалось достигнуть договоренности о выставлении образцов мебели в шоуруме в Дубае.
«Выставка в ОАЭ была предложена для участия компаниям из Приморья не случайно. Рынок Ближнего Востока характеризуется высокой платежеспособностью и тенденцией к высокому спросу на приобретение экологически чистой продукции, дизайнерских предметов интерьера. Кроме того, ОАЭ — это страна, в которую прилетают строить бизнес представители, пожалуй, всех стран мира и, следовательно, здесь есть возможность налаживания деловых контактов и с европейскими, и с ближневосточными, и с юго-восточными партнерами. Мы, в свою очередь, помогаем экспортерам в развитии бизнеса и сокращаем их расходы для успешного ведения внешнеэкономической деятельности», — прокомментировала руководитель Центра поддержки экспорта Приморского края Наталья Акимова.