Деревянная посуда из Приморья заинтересовала арабских миллиардеров в Дубае

«Выставка в ОАЭ была предложена для участия компаниям из Приморья не случайно. Рынок Ближнего Востока характеризуется высокой платежеспособностью и тенденцией к высокому спросу на приобретение экологически чистой продукции, дизайнерских предметов интерьера. Кроме того, ОАЭ — это страна, в которую прилетают строить бизнес представители, пожалуй, всех стран мира и, следовательно, здесь есть возможность налаживания деловых контактов и с европейскими, и с ближневосточными, и с юго-восточными партнерами. Мы, в свою очередь, помогаем экспортерам в развитии бизнеса и сокращаем их расходы для успешного ведения внешнеэкономической деятельности», — прокомментировала руководитель Центра поддержки экспорта Приморского края Наталья Акимова.