Операторы мобильной связи не установили систему борьбы с мошенничеством и поплатились штрафами

В дословном переводе «Антифрод» означает «борьба с мошенничеством». Фрод-мониторинг — система, предназначенная для оценки финансовых и нефинансовых цифровых операций на предмет подозрительности с точки зрения мошенничества. К системе «Антифрод» подключены банки, международные платежные системы. Операторы мобильной связи также обязаны устанавливать программное обеспечение, позволяющее верифицировать телефонные вызовы.
По результатам проведенной прокуратурой проверки установлено, что два оператора связи, получив технические условия и программное обеспечение, а также уведомление о дате подключения к информационной системе «Антифрод», в установленный законом срок не осуществили мероприятия по исполнению технических условий и подключению к системе.
— В связи с выявленными нарушениями прокуратурой г. Новосибирска в отношении должностного и юридических лиц указанных организаций возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 3 ст. 13.2.1 КоАП РФ (неисполнение оператором связи обязанности по подключению к системе обеспечения соблюдения операторами связи требований при оказании услуг связи и услуг по пропуску трафика в сети связи общего пользования), — говорится в официальном сообщении пресс-службы прокуратуры.
Кроме того, прокуратура города внесла руководителям организаций представления об устранении нарушений законодательства о связи, которые рассмотрены и удовлетворены.
Противодействие преступлениям в информационно-телекоммуникационной сфере находятся на особом контроле прокуратуры области.