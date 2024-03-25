Операторы мобильной связи не установили систему борьбы с мошенничеством и поплатились штрафами

— В связи с выявленными нарушениями прокуратурой г. Новосибирска в отношении должностного и юридических лиц указанных организаций возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 3 ст. 13.2.1 КоАП РФ (неисполнение оператором связи обязанности по подключению к системе обеспечения соблюдения операторами связи требований при оказании услуг связи и услуг по пропуску трафика в сети связи общего пользования), — говорится в официальном сообщении пресс-службы прокуратуры.