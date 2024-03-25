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В Новосибирске ФАС признала ненадлежащей рекламу сети суши «Ёбидоёби»

В этой рекламе использовались бранные слова, непристойные и оскорбительные образы.

Источник: Аргументы и факты

Управление Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области признало ненадлежащей рекламу сети суши «Ёбидоёби». Дело возбудили по заявлению одного из местных жителей. Об этом сообщили в ведомстве.

Уточняется, что речь идет о наружной рекламе, где было написано: «Не материмся и вкусно готовим». Однако, как заключил экспертный совет, в этой рекламе использовались бранные слова, непристойные и оскорбительные образы. Помимо этого, в ведомстве заявили, что создатели рекламы суши осознанно провоцировали потребителей воспринимать двусмысленность названия службы доставки.

«Таким образом, рассматриваемая реклама нарушает требования ч. 6 ст. 5 закона “О рекламе”. В соответствии со ст. 38 закона “О рекламе”, ответственность за нарушение указанной нормы несет рекламодатель», — заявили в региональном УФАС.

При этом ООО «Ёбидоёби» отмечает, что подпись на баннере «Не материмся и вкусно готовим» не относится к рекламе доставки суши.

В итоге по решению новосибирского УФАС материалы дела передали уполномоченному должностному лицу с целью возбуждения дела об административном правонарушении. Оно предусмотрено статьей 14.3 КоАП.

Теперь компании суши грозит административный штраф до 500 тысяч рублей.

ФАС