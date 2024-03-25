В Новосибирске ФАС признала ненадлежащей рекламу сети суши «Ёбидоёби»

Управление Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области признало ненадлежащей рекламу сети суши «Ёбидоёби». Дело возбудили по заявлению одного из местных жителей. Об этом сообщили в ведомстве.
«Таким образом, рассматриваемая реклама нарушает требования ч. 6 ст. 5 закона “О рекламе”. В соответствии со ст. 38 закона “О рекламе”, ответственность за нарушение указанной нормы несет рекламодатель», — заявили в региональном УФАС.
При этом ООО «Ёбидоёби» отмечает, что подпись на баннере «Не материмся и вкусно готовим» не относится к рекламе доставки суши.
В итоге по решению новосибирского УФАС материалы дела передали уполномоченному должностному лицу с целью возбуждения дела об административном правонарушении. Оно предусмотрено статьей 14.3 КоАП.
Теперь компании суши грозит административный штраф до 500 тысяч рублей.