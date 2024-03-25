В Новосибирске ФАС признала ненадлежащей рекламу сети суши «Ёбидоёби»

Управление Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области признало ненадлежащей рекламу сети суши «Ёбидоёби». Дело возбудили по заявлению одного из местных жителей. Об этом сообщили в ведомстве.

Уточняется, что речь идет о наружной рекламе, где было написано: «Не материмся и вкусно готовим». Однако, как заключил экспертный совет, в этой рекламе использовались бранные слова, непристойные и оскорбительные образы. Помимо этого, в ведомстве заявили, что создатели рекламы суши осознанно провоцировали потребителей воспринимать двусмысленность названия службы доставки.