Цены на автомобили и квартиры сравнялись во Владивостоке

Цены на автомобили и квартиры сравнялись в России, подсчитали аналитики портала Домклик (6+). Сегодня стоимость студии в хорошем доме кофорт-класса и нового седана Toyota Camry практически идентична, сообщает ИА PrimaMedia.
Портал приводит данные в таких городах, как Оренбург, Ульяновск, Самара и Саратов. Например, в Оренбурге можно купить «однушку» за 3,7 млн рублей, что сопоставимо со стоимостью китайского GAC GS8. Дальневосточную столицу эксперты не рассматривали, но во Владивостоке статистика примерно та же, просто нужно сравнивать автомобили и квартиры подороже.
Интересно, что в 90-е автомобиль и квартира тоже стоили примерно одинаково. Аналитики отмечают, что с 2019 года квартиры подорожали под влиянием льготной ипотеки. Что касается автомобилей, здесь сказался уход с рынка брендов из недружественных стран, рост ввозных таможенных пошлин и утилизационного сбора. По данным агентства «Автостат» (6+) только за 2023 год автомобили с пробегом подорожали на 15%, а новые — на 24%.