Цены на автомобили и квартиры сравнялись во Владивостоке

Интересно, что в 90-е автомобиль и квартира тоже стоили примерно одинаково. Аналитики отмечают, что с 2019 года квартиры подорожали под влиянием льготной ипотеки. Что касается автомобилей, здесь сказался уход с рынка брендов из недружественных стран, рост ввозных таможенных пошлин и утилизационного сбора. По данным агентства «Автостат» (6+) только за 2023 год автомобили с пробегом подорожали на 15%, а новые — на 24%.