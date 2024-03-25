Хабаровский край укрепляет продовольственную безопасность

— Нужно понимать, что животноводство, вообще сельское хозяйство — это, знаете, не станок. Ты его поставил, он все начал печатать. Нет. Есть определённые процессы, которые дают результат не сразу, не на следующий год даже. Всегда есть риски, связанные с естественными процессами, эпизоотической ситуацией (болезнями животных), — говорит первый заместитель главы краевого Минсельхоза. В 2023 году в пригороде Хабаровска завершено строительство свинокомплекса на 70 тысяч голов ООО «СКИФАГРО-ДВ» мощностью 8,4 тыс. тонн (в живом весе). Завоз поголовья планируется уже в этом году, но многое будет зависеть от эпизоотической ситуации. Запуск свинокомплекса удвоит производство мяса в нашем крае. — Мы проводим рейды, выезжаем для отбора проб на каждый случай обнаружения павших кабанов или свиней. Фактов выявления вируса АЧС (африканской чумы свиней) в последнее время в крае не было. Но это не означает, что угроза полностью снята. Вспышки АЧС отмечены в конце прошлого года в Приморье, в центральной России. Мы предотвращали завоз мясной продукции из других регионов со следами АЧС, — прокомментировала начальник управления ветеринарии правительства Хабаровского края Наталья Пылина. Вокруг свинокомплекса «СКИФАГРО-ДВ» создана буферная зона, где рекомендовано не осуществлять свиноводство. Сведены к минимуму заходы на территорию кабанов. Для этого запрещён посев на полях рядом с животноводческим комплексом привлекающих диких свиней культур. Также руководству предприятия выданы предписания, как свести риск заноса АЧС к минимуму. Кстати, болезни животных также привели к сокращению производства яиц в Хабаровском крае. В прошлом году на местных птицефабриках куры снесли 233,8 млн штук. Это меньше по сравнению с 2022 годом. Всему виной вспышка гриппа птиц на птицефабрике «Комсомольская». Тогда всё поголовье пришлось уничтожить. После принятия всех мер по недопущению распространения инфекции деятельность птицефабрики восстановлена, в 2024 году производство яиц в крае ожидается ни ниже уровня 2021 года — 336 млн штук. Также предпринимаются усилия по возрождению производства собственной курятины. Разведением цыплят-бройлеров для обеспечения потребности аграриев могут заняться на Хабаровском племптицезаводе.