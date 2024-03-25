Хабаровский край укрепляет продовольственную безопасность

Не за горами посевная! Какой вектор задан в этом году сельскому хозяйству региона, сможем ли мы обеспечить себя свежей продукцией в достаточном количестве и по приемлемой цене? Обо всём этом корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» расспросил первого заместителя руководителя регионального Минсельхоза Алёну Селезнёву и представителей отрасли.
Цели обозначил президент
А сталкивались ли вы с расхожим мнением, будто Хабаровский край это не про сельское хозяйство? Мол, климат у нас не тот, зима долгая и морозная, лето дождливое. Почвы неподходящие. Регион у нас индустриальный. Здесь куётся оборона страны, мы строим самолёты и корабли, бьём рекорды по добыче золота и других полезных ископаемых. Хабаровский край объективно транспортный и логистический узел всего Дальнего Востока.
Может оттого последние десятилетия сельское хозяйство в Хабаровском крае было на вторых ролях. Созданная во времена СССР система осушительных каналов зарастала бурьяном, посевные площади сокращались. Аграрная продукция же завозилась из соседних регионов, Сибири и даже европейской части страны. Однако Президент России Владимир Владимирович Путин чётко обозначил новые цели для всех территорий. Продовольственная безопасность — вовсе не пустой звук.
— Ни один регион не обходится без сельского хозяйства, потому что это действительно основа продовольственной безопасности. Президент, федеральный Минсельхоз, и губернатор края Михаил Дегтярев постоянно говорят о том, что обеспеченность собственным продовольствием очень важна, каждый регион должен себя обеспечивать определённым набором продуктов, — отмечает первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края Алёна Селезнёва. — В этом году стоит задача нарастить посевные площади до 62 тысяч га. При том, что в лучшие годы в Хабаровском крае засевалось 120 тысяч гектаров. При поддержке губернатора края продолжим выполнять задачу по росту производства овощей и картофеля. В крае для этого есть все условия. И в этом направлении есть успехи — в 2023 году производство картофеля увеличилось на 18%, а других овощей на 7%. И это только начало.
Господдержка в помощь
В районе им. Лазо недалеко от села Зоевка всю зиму и начало календарной весны, пока грунт не оттаял, кипит работа. Бульдозеры и экскаваторы расчищают кустарник, убирают деревья, которые выросли за 30 лет. Работы ведёт крупное предприятие «Сервис-Агро». В прошлом году здесь была создана первая очередь мелиоративной системы. Возвращённые в оборот поля засеяли овсом, соей и гречихой. Государство компенсировало аграриям примерно половину из почти 150 млн рублей понесённых затрат на восстановление осушительных каналов.
— Без поддержки государства не выполнить такую масштабную задачу по восстановлению мелиорации. Всё очень дорого стоит. В 2024 году государство выделило ещё больше средств, чем в прошлом, — говорит генеральный директор ООО «Сервис-Агро» Игорь Капырин. По данным статистики, из 128 мелиоративных систем в Хабаровском крае 103 просто не имели хозяев. Поэтому с прошлого года введена государственная поддержка для муниципалитетов. Им из краевого бюджета возместят до 90% затрат на постановку ничейных мелиоративных систем на госучёт. Первую такую систему поставили на учёт около села Котиково в Вяземском районе. В этом году планируется определиться ещё с четырьмя заброшенными каналами. — Благодаря комплексной работе в рамках проекта «Мелиорация и кластер АПК» мы начали восстанавливать заброшенные мелиоративные системы силами краевой машинно-тракторной станции. Большинство небольших хозяйств просто не в состоянии потянуть такие большие расходы. В этом году мы отдельное внимание уделим Комсомольскому и Амурскому районам, планируем восстановить и вернуть в оборот там около 300 гектаров земель, — говорит Алёна Селезнёва. Также с этого года краевые власти ввели ещё одну меру поддержки. Хозяйствам наперёд компенсируют до 80% затрат на поддержание каналов в рабочем состоянии.
В супермаркеты придёт своё
Вложения в мелиорацию, разумеется, помогает фермерам и хозяйствам наращивать посевные площади. За счёт господдержки увеличивается урожайность. Но для того чтобы купить местную продукцию, нужно отправляться на ярмарки выходного дня. В ряде крупных торговых центров есть «Фермерские островки». А вот в супермаркетах у дома практически все овощи привозные: Китай, Приморье, Амурская область, Сибирь.
Проблема в том, что торговые сети заинтересованы в поставках больших партий товара. Ездить и скупать мелкие у частников они никогда не будут. Небольшие же хозяйства не могут произвести такие объёмы овощей, которые нужны супермаркетам.
— Правительством края организуются ярмарки выходного дня. Однако, люди просят, чтобы наша собственная продукция была на полках больших магазинов. В этом году мы планируем запустить проект агроагрегации, который уже реализовали в западных регионах нашей страны, — отметила Алёна Селезнёва. — У нас уже наметилось появление первых двух агроагрегаторов. Они готовы работать по овощам и картофелю. Будут собирать продукцию у нескольких фермеров и поставлять её в торговые сети. Но чтобы тот же картофель собственного производства был на полках круглый год, его ещё нужно сохранить. Для этого в крае при господдержке восстанавливается сеть овощехранилищ. Такой опыт уже есть в районе им. Лазо, в Хабаровском районе заканчивает строительство комплекса хранения переработки овощей предприятие «Колос».
Молоко, мясо и яйцо
Если говорить о продовольственной безопасности, то Хабаровскому краю есть куда стремиться, особенно в сфере животноводства. Собственным цельным молоком регион обеспечивает сам себя лишь на 8%, всё остальное завозное. Мясо в основном производят малые хозяйства. Но краевые власти предусмотрели целую линейку мер государственной поддержки в этой области. Субсидируется завоз скота, выделяются средства на открытие новых ферм, реконструкцию уже действующих, оказывается помощь с кормами.
— Нужно понимать, что животноводство, вообще сельское хозяйство — это, знаете, не станок. Ты его поставил, он все начал печатать. Нет. Есть определённые процессы, которые дают результат не сразу, не на следующий год даже. Всегда есть риски, связанные с естественными процессами, эпизоотической ситуацией (болезнями животных), — говорит первый заместитель главы краевого Минсельхоза. В 2023 году в пригороде Хабаровска завершено строительство свинокомплекса на 70 тысяч голов ООО «СКИФАГРО-ДВ» мощностью 8,4 тыс. тонн (в живом весе). Завоз поголовья планируется уже в этом году, но многое будет зависеть от эпизоотической ситуации. Запуск свинокомплекса удвоит производство мяса в нашем крае. — Мы проводим рейды, выезжаем для отбора проб на каждый случай обнаружения павших кабанов или свиней. Фактов выявления вируса АЧС (африканской чумы свиней) в последнее время в крае не было. Но это не означает, что угроза полностью снята. Вспышки АЧС отмечены в конце прошлого года в Приморье, в центральной России. Мы предотвращали завоз мясной продукции из других регионов со следами АЧС, — прокомментировала начальник управления ветеринарии правительства Хабаровского края Наталья Пылина. Вокруг свинокомплекса «СКИФАГРО-ДВ» создана буферная зона, где рекомендовано не осуществлять свиноводство. Сведены к минимуму заходы на территорию кабанов. Для этого запрещён посев на полях рядом с животноводческим комплексом привлекающих диких свиней культур. Также руководству предприятия выданы предписания, как свести риск заноса АЧС к минимуму. Кстати, болезни животных также привели к сокращению производства яиц в Хабаровском крае. В прошлом году на местных птицефабриках куры снесли 233,8 млн штук. Это меньше по сравнению с 2022 годом. Всему виной вспышка гриппа птиц на птицефабрике «Комсомольская». Тогда всё поголовье пришлось уничтожить. После принятия всех мер по недопущению распространения инфекции деятельность птицефабрики восстановлена, в 2024 году производство яиц в крае ожидается ни ниже уровня 2021 года — 336 млн штук. Также предпринимаются усилия по возрождению производства собственной курятины. Разведением цыплят-бройлеров для обеспечения потребности аграриев могут заняться на Хабаровском племптицезаводе.
«Искусственные» пчёлы
Ещё одной отраслью сельского хозяйства, на развитие которой решено обратить особое внимание в Хабаровском крае, является пчеловодство. В нашем регионе можно производить 200 тысяч тонн мёда в год. Об этом на общественном совете при Минсельхозе края сообщил глава регионального союза пчеловодов Валерий Шубакин. Хотя и липу — главный источник нектара — в последние годы сильно вырубали, в регионе остается свыше 230 тысяч гектаров отменной липы.
— Мы можем ориентироваться на приморский опыт. Было бы хорошо в нашем минсельхозе по образцу соседей создать отдел, который бы занимался только вопросами пчеловодства, — сказал председатель Союза пчеловодов края, возглавивший межведомственную группу по развитию этой отрасли, Валерий Шубакин. — Отрасль нужно развивать. Ведь рядом колоссальный рынок на полтора миллиарда человек. С превеликим удовольствием китайцы готовы покупать наш мёд, и цена их не смущает. Это же какой экспортный потенциал! В Хабаровском крае осваивают современные методы пчеловодства. В частности, в регионе готовы широко применять на пасеках технологию искусственного осеменения… пчёл. В регионе уже давно работает АНО «Хабаровскплемсервис», которое помогает фермерам поддерживать чистоту пород крупного рогатого скота. Аналогичная методика, как оказалось, существует и для насекомых. — Наш хабаровский пчеловод Дмитрий Дрозд развивает практику искусственного осеменения пчеломаток. Это, по аналогии с крупным рогатым скотом, поможет поддерживать породные качества пчёл. Ведь у каждой породы есть определённые характеристики, она устойчива к тем или иным условиям. Дмитрий Дрозд прошёл специальное обучение этой сложной технологии. Искусственное осеменение пчёл позволит выйти на крупное, фактически промышленное производство мёда, — рассказала Алёна Селезнёва.