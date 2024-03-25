Шымкентский НПЗ закрыли на плановый ремонт — КМГ

Астана, 25 мар — Sputnik. На Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе стартовали планово-предупредительный ремонт, сообщает пресс-служба АО «НК “КазМунайГаз”.
«Планово-предупредительные работы проводятся во исполнение закона о гражданской защите в области промышленной безопасности для обеспечения дальнейшей безопасной эксплуатации технологических установок предприятия и в соответствии с планом-графиком Министерства энергетики», — говорится в сообщении.
По информации КМГ, на момент начала работ на заводе сформирован достаточный запас по всей линейке нефтепродуктов, которые будут равномерно отгружаться на внутренний рынок.
Павлодарский нефтехимический и Атырауский нефтеперерабатывающий заводы продолжают производить топливо в штатном режиме, отметили в нацкомпании.
По словам министра энергетики Алмасадама Саткалиева, ремонтные работы на этих заводах запланированы на:
⁃ Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ) — июль-август,
⁃ Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ) — октябрь-ноябрь.
Кроме того, в текущем году Минэнерго планирует реализовать проекты глубокой переработки нефти на Павлодарском НПЗ и увеличить выработку дорожного битума CaspiBitum с 500 до 750 тысяч тонн в год.
5 марта на расширенном заседании коллегии министерства энергетики глава ведомства сообщил, что в Казахстане решены проблемы с нехваткой автобензинов и дизельного топлива. В стране накоплены достаточные запасы.