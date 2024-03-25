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Шымкентский НПЗ закрыли на плановый ремонт — КМГ

Пауза на ремонт не повлияет на ситуацию на внутреннем рынке ГСМ, заверили в нацкомпании.

Источник: Sputnik.kz

Астана, 25 мар — Sputnik. На Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе стартовали планово-предупредительный ремонт, сообщает пресс-служба АО «НК “КазМунайГаз”.

«Планово-предупредительные работы проводятся во исполнение закона о гражданской защите в области промышленной безопасности для обеспечения дальнейшей безопасной эксплуатации технологических установок предприятия и в соответствии с планом-графиком Министерства энергетики», — говорится в сообщении.

По информации КМГ, на момент начала работ на заводе сформирован достаточный запас по всей линейке нефтепродуктов, которые будут равномерно отгружаться на внутренний рынок.

Павлодарский нефтехимический и Атырауский нефтеперерабатывающий заводы продолжают производить топливо в штатном режиме, отметили в нацкомпании.

По словам министра энергетики Алмасадама Саткалиева, ремонтные работы на этих заводах запланированы на:

⁃ Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ) — июль-август,

⁃ Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ) — октябрь-ноябрь.

Кроме того, в текущем году Минэнерго планирует реализовать проекты глубокой переработки нефти на Павлодарском НПЗ и увеличить выработку дорожного битума CaspiBitum с 500 до 750 тысяч тонн в год.

5 марта на расширенном заседании коллегии министерства энергетики глава ведомства сообщил, что в Казахстане решены проблемы с нехваткой автобензинов и дизельного топлива. В стране накоплены достаточные запасы.