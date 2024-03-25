В каких городах могут построить и модернизировать аэропорты для малой авиации

Вопрос целесообразности строительства и реконструкции аэропортов для развития малой авиации рассматривают в Казахстане в рамках Концепции развития транспортно-логистического потенциала страны, сообщил премьер-министр РК Олжас Бектенов в своем ответе на запрос депутатов, передает центр деловой информации Kapital.kz.
«Основным сдерживающим фактором развития малой авиации является капиталоемкость мероприятий по модернизации региональных аэропортов. Для решения данного вопроса утверждена Концепция развития транспортно-логистического потенциала Республики Казахстан, в рамках которой до 2030 года предусмотрена модернизация инфраструктуры аэропортов. Так, на сегодняшний день ведется работа по определению целесообразности строительства и реконструкции аэропортов в городах Урджаре, Ушарале, Зайсане, Катон — Карагае, Каркаралы, Улытау и Аркалыке», — сообщил глава правительства.
По его данным, на сегодня в государственном реестре гражданских воздушных судов зарегистрировано 690 воздушных судов легкой и сверхлегкой авиации, из которых 179 допущено к выполнению авиационно-химических работ и 126 к выполнению полетов для оказания медицинской помощи населению, проведения санитарных мероприятий. Также АО «Казавиаспас» проводит авиационные работы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Кроме того, премьер-министр сообщил, что в связи с ростом основных показателей отрасли гражданской авиации, ожидается увеличение потребления авиатоплива.
С целью недопущения дефицита авиавтоплива прорабатывается вопрос диверсификации импорта авиатоплива (марки JET А-1). Для этой цели аэропорт города Алматы, потребляющий 25% общего объема авиатоплива, ведет модернизацию топливозаправочного комплекса, а также проведена работа по устранению непродуктивных посредников. Указанные меры позволят обеспечить бесперебойную поставку авиатоплива и покрыть имеющуюся потребность, отметил Олжас Бектенов.