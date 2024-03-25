В каких городах могут построить и модернизировать аэропорты для малой авиации

По его данным, на сегодня в государственном реестре гражданских воздушных судов зарегистрировано 690 воздушных судов легкой и сверхлегкой авиации, из которых 179 допущено к выполнению авиационно-химических работ и 126 к выполнению полетов для оказания медицинской помощи населению, проведения санитарных мероприятий. Также АО «Казавиаспас» проводит авиационные работы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.