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Новую льготу для участвующих в СВО добровольцев ввели в Иркутской области

Указ, который вносит изменения в порядок освобождения отдельных категорий граждан от начисления пеней при несвоевременной или неполной оплате услуг ЖКХ и взносов за капитальный ремонт, принят в региональном правительстве.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе правительства Иркутской области, согласно изменениям, в перечень лиц, которые могут воспользоваться этой мерой поддержки, включили добровольцев Нацгвардии, принимающих участие в СВО. Освобождение об уплате пеней действует на время действия подписанного контракта. Льгота также распространяется на членов семей добровольцев.

Напомним, ранее от уплаты пеней за просрочку оплаты услуг ЖКХ и взносов за капремонт освободили также мобилизованных участников СВО и граждан, заключивших контракт с ВС РФ.

ЖКХ