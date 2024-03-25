Новую льготу для участвующих в СВО добровольцев ввели в Иркутской области

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе правительства Иркутской области, согласно изменениям, в перечень лиц, которые могут воспользоваться этой мерой поддержки, включили добровольцев Нацгвардии, принимающих участие в СВО. Освобождение об уплате пеней действует на время действия подписанного контракта. Льгота также распространяется на членов семей добровольцев.