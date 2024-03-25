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В мае завершат строительство гостиниц-долгостроев у моста «Миллениум»

Изначально их собирались сдать к Универсиаде 2013 года.

Источник: Комсомольская правда

В мае завершат строительство гостиниц-долгостроев у моста «Миллениум». О соответствующих планах сообщили в Минстрое РТ. Как уточнили в ведомстве, в отелях уже проводят отделочные работы.

Изначально гостиницы собирались достроить к Универсиаде 2013 года, но не успели, напоминает «Бизнес Онлайн».

Разрешение на возведение этих зданий на берегу Казанки исполком выдал в октябре 2023 года АО «Камско-Волжское акционерное общество резинотехники “КВАРТ”. Компанией владеет Тимур Зайнутдинов — зять руководителя ПСО “Казань” Равиля Зиганшина.

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