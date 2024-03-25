В мае завершат строительство гостиниц-долгостроев у моста «Миллениум». О соответствующих планах сообщили в Минстрое РТ. Как уточнили в ведомстве, в отелях уже проводят отделочные работы.
Изначально гостиницы собирались достроить к Универсиаде 2013 года, но не успели, напоминает «Бизнес Онлайн».
Разрешение на возведение этих зданий на берегу Казанки исполком выдал в октябре 2023 года АО «Камско-Волжское акционерное общество резинотехники “КВАРТ”. Компанией владеет Тимур Зайнутдинов — зять руководителя ПСО “Казань” Равиля Зиганшина.