В Пермском крае ликвидируется убыточное сельхозпредприятие

В деревне Малая Пермского района закроется сельскохозяйственный кооператив «Мотовилихинский». У него уже назначен ликвидатор: с 21 марта им стал Артем Белоконный, указано в сервисе СБИС.
В последние годы совхоз нес убытки. В 2021 году они составили примерно 22 млн рублей. В этот же год и в последующие у «Мотовилихинского» не было выручки.
Среди видов деятельности предприятия указаны: смешанное сельское хозяйство, предоставление услуг в области животноводства, торговля оптовая свежим картофелем, торговля оптовая живыми животными и другие.