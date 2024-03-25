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В Пермском крае ликвидируется убыточное сельхозпредприятие

В Прикамье прекратит работу сельхозкооператив «Мотовилихинский».

Источник: Комсомольская правда

В деревне Малая Пермского района закроется сельскохозяйственный кооператив «Мотовилихинский». У него уже назначен ликвидатор: с 21 марта им стал Артем Белоконный, указано в сервисе СБИС.

В последние годы совхоз нес убытки. В 2021 году они составили примерно 22 млн рублей. В этот же год и в последующие у «Мотовилихинского» не было выручки.

Среди видов деятельности предприятия указаны: смешанное сельское хозяйство, предоставление услуг в области животноводства, торговля оптовая свежим картофелем, торговля оптовая живыми животными и другие.