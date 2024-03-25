Спрос и цены на жилье в Минске растут, но квартиру можно купить за $30 000

Формат необычный, но интересный — прежде всего, за счет своей многофункциональности. Это не стандартные квартиры, а полукоммерческое жилье, где можно не только проживать, но и вести бизнес. До определенного момента в них нельзя было зарегистрироваться, а значит пользоваться социальными благами (поликлиникой по месту прописки и так далее). Однако теперь эта опция доступна. Тем не менее, многих покупателей отталкивает срок сдачи домов — 2027 год.