В Волгограде на месте аварийной малоэтажки возведут новостройку

В Волгограде чуть ли не в каждом районе идут работы по строительству новых домов. А на юге города новостройка появится на месте снесенной малоэтажки. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Волгограда, был снесен аварийный дом на улице Вучетича, 4. Около 40 жильцов были расселены. Теперь на освободившемся участке инвестор возведет новый дом.