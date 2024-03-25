В Волгограде на месте аварийной малоэтажки возведут новостройку

В Волгограде чуть ли не в каждом районе идут работы по строительству новых домов. А на юге города новостройка появится на месте снесенной малоэтажки. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Волгограда, был снесен аварийный дом на улице Вучетича, 4. Около 40 жильцов были расселены. Теперь на освободившемся участке инвестор возведет новый дом.
— Каждый волгоградец, проживавший в данном МКД, получил новое жилье или денежную компенсацию, — отметили в мэрии.
Дом был разобран спецтехникой на площади 1000 квадратных метров. Теперь инвестор займется строительством нового дома. По инвестсоглашению часть квартир будет предоставлена мэрии для переселения волгоградцев из других аварийных домов.