Нижегородская область заняла 14 место в стране по приросту зарплаты в малых и средних населенных пунктах

Как сообщает РИА «Новости», средние зарплаты в малых и средних населенных пунктах рассчитывались для каждого региона отдельно за вычетом крупнейших городов (с населением более 200 тысяч человек или с более чем 50 тысячами работающих в крупных и средних предприятиях) и региональных столиц. Средние зарплаты определены на основе официальной муниципальной и региональной статистики по крупным и средним предприятиям за 2023 год с учетом выплаты НДФЛ.