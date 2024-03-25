Нижегородская область заняла 14 место в стране по приросту зарплаты в малых и средних населенных пунктах

Агентство РИА «Новости» опубликовало рейтинг регионов России по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах за 2023 год.
Эксперты РИА «Новости» для составления рейтинга взяли три параметра: отношение зарплаты в малых и средних населенных пунктах региона к стоимости фиксированного набора товаров и услуг; среднюю зарплату в малых и средних населенных пунктах региона; прирост зарплаты.
По приросту зарплаты Нижегородская область вошла в топ-15, заняв 14 место с показателем 17,8%. Наивысший прирос показала Республика Бурятия (26,2%), а наименьший — Чеченская республика (7,9%).
Средняя зарплата в малых и средних городах Нижегородской области зафиксирована на уровне 50,3 тыс. руб. (32 место среди 82 регионов России — 4 новых субъекта федерации в рейтинге не участвовали). Лидируют 6 северных и восточных регионов с показателями от 135,6 тыс. руб. до 102,8 тыс. руб. Меньше всего — 26,7 тыс. руб. — зарабатывают в Чеченской республике.
По соотношению зарплаты к стоимости фиксированного набора товаров и услуг Нижегородская область занимает 37 место: средняя зарплата в 2023 году в 2,5 раза превышала стоимость фиксированного набора.
Как сообщает РИА «Новости», средние зарплаты в малых и средних населенных пунктах рассчитывались для каждого региона отдельно за вычетом крупнейших городов (с населением более 200 тысяч человек или с более чем 50 тысячами работающих в крупных и средних предприятиях) и региональных столиц. Средние зарплаты определены на основе официальной муниципальной и региональной статистики по крупным и средним предприятиям за 2023 год с учетом выплаты НДФЛ.