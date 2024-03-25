Калининградская область заняла 51 место по уровню зарплат в малых и средних городах

Калининградская область заняла 51 место в рейтинге регионов России по уровню зарплат в малых и средних городах. Такие данные публикует РИА Новости.
Согласно исследованию, средняя заработная плата в области составила 49 тысяч рублей. Прирост в 2023 году — 15,2%. Отношение зарплаты к стоимости фиксированного набора товаров и услуг — 2,25.
Больше всего в малых и средних населённых пунктах получают жители северных и дальневосточных регионов — Ямало-Ненецкого, Ненецкого, Ханты-Мансийского и Чукотского автономных округов, а также Магаданской области. Это районы с хорошо развитой добывающей промышленностью, сосредоточенной главным образом вокруг месторождений. В конце рейтинга оказались Чечня, Ингушетия и Кабардино-Балкарская Республика.
В рейтинг не вошли Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, имеющие статус федеральных городов.
Ранее Калининградская область заняла 41 место среди всех субъектов РФ по уровню зарплат в 2023 году. Доля местных жителей, которые получают меньше 20 тысяч рублей в месяц, составила 13,8%. При этом 6,9% сотрудников зарабатывали больше 100 тысяч рублей. Диапазон самых распространённых зарплат составил 26−54 тысяч рублей.