Калининградская область заняла 51 место по уровню зарплат в малых и средних городах

Больше всего в малых и средних населённых пунктах получают жители северных и дальневосточных регионов — Ямало-Ненецкого, Ненецкого, Ханты-Мансийского и Чукотского автономных округов, а также Магаданской области. Это районы с хорошо развитой добывающей промышленностью, сосредоточенной главным образом вокруг месторождений. В конце рейтинга оказались Чечня, Ингушетия и Кабардино-Балкарская Республика.