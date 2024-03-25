В Хабаровском крае нерадивых коммунальщиков оштрафовали на 600 тыс рублей

— Установлено, что управляющей организацией ООО «ПОСА» нарушаются сроки либо не принимаются меры по устранению аварийных ситуаций, не исполняются обязанности по уборке придомовых территорий от снега и наледи, — рассказала старший помощник прокурора Хабаровского края Анна Исаева. — К примеру, в декабре прошлого года в связи с повреждением системы холодного водоснабжения в подвальном помещении ДОС-1 микрорайона Таёжный отключено водоснабжение в 20 квартирах и возобновлено с нарушением установленного срока.