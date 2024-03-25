В Хабаровском крае нерадивых коммунальщиков оштрафовали на 600 тыс рублей

В Комсомольске-на-Амуре по итогам проверки прокуратуры этого города управляющая компания «ПОСА» из микрорайона Таёжный и её руководитель оштрафованы на общую сумму в 600 тысяч рублей. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию пресс-службы регионального надзорного ведомства.
— Установлено, что управляющей организацией ООО «ПОСА» нарушаются сроки либо не принимаются меры по устранению аварийных ситуаций, не исполняются обязанности по уборке придомовых территорий от снега и наледи, — рассказала старший помощник прокурора Хабаровского края Анна Исаева. — К примеру, в декабре прошлого года в связи с повреждением системы холодного водоснабжения в подвальном помещении ДОС-1 микрорайона Таёжный отключено водоснабжение в 20 квартирах и возобновлено с нарушением установленного срока.
Ещё одним примером нерадивого подхода к исполнению обязанностей со стороны этой «управляйки» стала история с перемёрзшим стояком в доме по проспекту Ленина, 44/2. Из-за этого жильцы остались на двое суток без холодной воды. Подача коммунальной услуги возобновилась с нарушением срока на 22 часа. По этому факту гендиректору выносилось прокурорское представление.
На основании постановления прокурора ООО «ПОСА» и ее руководитель привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований) в виде штрафов в общую сумму 600 тыс. рублей.