Новые возможности для экспорта исследуют в Хабаровском крае

Хабаровский край расширяет свои экспортные возможности, сосредотачиваясь на несырьевом и неэнергетическом секторе. По данным за 2023 год, доля такого экспорта в общем объеме достигла 70%, что на 8,5 процентных пункта превышает показатель предыдущего года. Об этом сообщила первый зампред правительства края Мария Авилова на заседании экспортного совета при губернаторе.