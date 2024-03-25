Новые возможности для экспорта исследуют в Хабаровском крае

Хабаровский край расширяет свои экспортные возможности, сосредотачиваясь на несырьевом и неэнергетическом секторе. По данным за 2023 год, доля такого экспорта в общем объеме достигла 70%, что на 8,5 процентных пункта превышает показатель предыдущего года. Об этом сообщила первый зампред правительства края Мария Авилова на заседании экспортного совета при губернаторе.
Региональный Центр поддержки экспорта действует как «единое окно» для компаний, желающих заниматься экспортом. Благодаря его помощи в прошлом году 39 компаний из края смогли заключить 68 экспортных контрактов.
В текущем году одной из важных задач краевого центра экспорта станет стимулирование развития экспорта в сферах туризма, образования, медицины и креативных индустрий.
Поддержка бизнеса в Хабаровском крае реализуется в рамках президентских национальных проектов, таких как «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство».