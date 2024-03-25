Доллар и евро дорожают на открытии торгов в понедельник

МИНСК, 25 мар — Sputnik. В начале сессии на Белорусской валютно-фондовой бирже национальная валюта сумела вырасти в цене только по отношению к российскому рублю.
Сегодня европейская валюта незначительно дорожает на фоне неплохой статистики в ЕС. В понедельник евро по состоянию на 10:37 прибавил всего 0,01% и замер на отметке в 3,5150 белорусского рубля.
Рост американской валюты на оживления рынка недвижимости оказался выше. Доллар по состоянию на 10:37 окреп на 0,17% и поднялся до уровня в 3,2510 белорусского рубля.
Дорожающая нефть не смогла оказать поддержку российской валюте, которая по состоянию на 10:36 потеряла 0,13% от предыдущей цены. На торгах за 100 российских просили 3,5004 белорусского рубля.
Сильнее остальных укрепила свои позиции валюта Поднебесной, которая по состоянию на 10:29 прибавила сразу 0,36%. На бирже за 10 юане предлагали 4,4744 белорусского рубля.