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Минниханов встретился с гендиректором «Вайлдберриз» Бакальчук

Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество.

Источник: Пресс-служба Правительства Республики Татарстан

В понедельник, 25 марта, раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с гендиректором «Вайлдберриз» Татьяной Бакальчук. Они говорили о развитии дальнейшего сотрудничества.

По словам Бакальчук, продажи татарстанских производителей на маркетплейсе сильно выросли. Гендиректор выступила с предложением создать огромный кластер, где будут локализованы самые востребованные товары в России. В том числе товары местного производства и других регионов, сообщает пресс-служба главы Татарстана.

Ранее Минниханов поручил усилить меры безопасности на массовых мероприятиях.

экономика