Минниханов встретился с гендиректором «Вайлдберриз» Бакальчук

По словам Бакальчук, продажи татарстанских производителей на маркетплейсе сильно выросли. Гендиректор выступила с предложением создать огромный кластер, где будут локализованы самые востребованные товары в России. В том числе товары местного производства и других регионов, сообщает пресс-служба главы Татарстана.