Белстат подсчитал, сколько белорусы заработали в феврале

Номинальная начисленная зарплата — это зарплата до вычета подоходного налога в 13% и обязательного страхового взноса (1%) в ФСЗН.
Это на 34,5 рубля больше, чем в январе.
Выше всего средняя зарплата по-прежнему в Минске — 2768 рублей, а ниже в Могилевской области — 1686,2 рубля.
Что касается других регионов, то средняя номинальная начисленная зарплата в Брестской области составила 1785,3 рубля, в Витебской — 1698,4 рубля, в Гомельской — 1842,9 рубля, в Гродненской — 1796,7 рубля, в Минской — 2019,3 рубля.
Самые высокие показатели средней зарплаты зафиксированы в сфере информации и связи — 5349,3 рубля рубля, далее идут финансисты и страховщики (3411,7 рубля), а также научные сотрудники (2461,4 рубля).
Меньше всего зарабатывают в сфере административных и вспомогательных услуг (1388,1 рубля) в образовании (1489,3 рубля), а также в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (1562,4 рубля).