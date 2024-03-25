Белстат подсчитал, сколько белорусы заработали в феврале

Самые высокие показатели средней зарплаты зафиксированы в сфере информации и связи — 5349,3 рубля рубля, далее идут финансисты и страховщики (3411,7 рубля), а также научные сотрудники (2461,4 рубля).



Меньше всего зарабатывают в сфере административных и вспомогательных услуг (1388,1 рубля) в образовании (1489,3 рубля), а также в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (1562,4 рубля).