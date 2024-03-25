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Инвестиции, рабочие места: в Ташкенте появится специальная промзона «Янги авлод»

На протяжении всей деятельности СПЗ на ее участников будут распространяться отдельные налоговые, таможенные льготы и другие преференции.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 25 марта — Sputnik. В Ташкенте создадут специальную промышленную зону «Янги авлод», сообщает Минюст.

Это определено Постановлением президента Узбекистана от 20.03.2024 года.

Согласно документу, СПЗ «Янги авлод» с тридцатилетним сроком функционирования появится в Янгихаётском районе столицы.

«На протяжении всей деятельности СПЗ на ее участников будут распространяться отдельные налоговые, таможенные льготы и другие преференции, установленные для участников специальных экономических зон», — говорится в сообщении.

Для управления СПЗ организуют управляющую компанию «Янги авлод» в форме общества с ограниченной ответственностью.

Земельные участки, необходимые для размещения инвестпроектов, будут предоставляться в аренду управляющей компанией посредством электронной торговой платформы «Е-auksion».

На территории СПЗ до конца 2025 года освоят прямые иностранные инвестиции в размере до $1,5 млрд, в результате будет создано более 2,5 тыс. новых рабочих мест.