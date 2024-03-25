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В Самаре у собственников заберут квартиры в доме у горбольницы № 6

Земельный участок на улице Бобруйской в Самаре изымут для муниципальных нужд.

Власти Самары изымут для муниципальных нужд земельный участок и квартиры расположенного на нем дома. Речь идет о здании на Бобруйской, 95а в Советском районе. Оно находится вблизи городской больницы № 6. Информация об этом размещена на сайте городской администрации.

— Изъять расположенные в многоквартирном доме жилые помещения у правообладателей, — говорится в постановлении мэрии.

Жилье заберут у собственников квартир №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,11,13. В скором времени с ними свяжется департамент управления имуществом Самары и проведет переговоры о возмещениях. Если владельцы квартир не согласятся с условиями, то помещения изымут в принудительном порядке.

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