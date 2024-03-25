В Самаре у собственников заберут квартиры в доме у горбольницы № 6

Власти Самары изымут для муниципальных нужд земельный участок и квартиры расположенного на нем дома. Речь идет о здании на Бобруйской, 95а в Советском районе. Оно находится вблизи городской больницы № 6. Информация об этом размещена на сайте городской администрации.
— Изъять расположенные в многоквартирном доме жилые помещения у правообладателей, — говорится в постановлении мэрии.
Жилье заберут у собственников квартир №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,11,13. В скором времени с ними свяжется департамент управления имуществом Самары и проведет переговоры о возмещениях. Если владельцы квартир не согласятся с условиями, то помещения изымут в принудительном порядке.