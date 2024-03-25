В Самаре у собственников заберут квартиры в доме у горбольницы № 6

Жилье заберут у собственников квартир №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,11,13. В скором времени с ними свяжется департамент управления имуществом Самары и проведет переговоры о возмещениях. Если владельцы квартир не согласятся с условиями, то помещения изымут в принудительном порядке.