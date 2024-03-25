Торговый дом белорусских товаров будет открыт в Омской области

МИНСК, 25 мар — Sputnik. Беларусь и Омская область намерены в разы увеличить товарооборот, заявил журналистам после встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко и губернатор российского региона Виталий Хоценко.
По его словам, республика вышла на четвертое место по товарообороту с областью. Одним из проектов, который обсуждался на встрече с главой государства, было открытие торгового дома белорусских товаров.
«Еще один проект — это торговый дом белорусских товаров в нашем регионе. Мы подобрали земельные участки. И Александр Григорьевич дал соответствующие поручения, будем дальше работать», — сказал губернатор.
Хоценко также отметил, что по поручению президента России область развивает сотрудничество с Беларусью, а в понедельник в Минске было обсуждено большое количество направлений, в том числе инвестиционное взаимодействие по совместному проекту, который реализуется в Могилеве — «Омск Карбон Могилев». Кроме того, Омская область заинтересована в белорусских строителях.
Он подчеркнул, что Минск является одним из основных торгово-экономических партнеров региона. При этом есть резервы для увеличения объемов взаимного товарооборота.
«Мы видим, что потенциал товарооборота можно и дальше увеличивать. Сегодня — более 110 миллионов долларов. Мы считаем, что значительно — в два-три раза — точно можно увеличить за ближайшую пятилетку», — сказал Хоценко.
В рамках визита в Беларусь губернатор проведет встречи в правительстве, в Минске пройдет заседание совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Во вторник, 26 марта, он отправится в Могилевскую область, где посетит ряд предприятий.