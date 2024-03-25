Торговый дом белорусских товаров будет открыт в Омской области

Хоценко также отметил, что по поручению президента России область развивает сотрудничество с Беларусью, а в понедельник в Минске было обсуждено большое количество направлений, в том числе инвестиционное взаимодействие по совместному проекту, который реализуется в Могилеве — «Омск Карбон Могилев». Кроме того, Омская область заинтересована в белорусских строителях.