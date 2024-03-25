Доллар и евро подорожали в понедельник

МИНСК, 25 мар — Sputnik. В результате торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже отечественная валюта сдала позиции в сравнении с евро, долларом и юанем.
Сегодня торги европейской валютой прошли в минимальном объеме. При этом евро на фоне хорошего состояния экономики укрепился на 0,13% и поднялся на уровень в 3,5190 белорусского рубля.
Экономика Соединенных Штатов чувствует себя уверенно, что подтверждает рост ВВП и продаж нового жилья. Доллар укрепился на 0,25% и остановился на отметке в 3,2535 рубля.
Российская валюта колеблется несмотря на рост нефтяных котировок и в итоге подешевела на 0,09%. На торгах за 100 российских просили 3,5019 белорусского рубля.
При этом валюта Поднебесной ощутила поддержку растущего промышленного сектора и подскочила на 0,65% в цене. На бирже за 10 юаней нужно было отдать 4,4875 рубля.