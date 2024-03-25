Российский сервис компенсирует клиентам из Узбекистана зависшие денежные переводы

«Мы понимаем, что большинству клиентов было бы крайне сложно пройти весь путь бюрократии для получения своих денежных средств, включая заполнение многочисленных заявлений. Поэтому мы выплатим средства без необходимости дополнительных процедур со стороны пользователей», — сообщили СМИ представители гендиректора Тимура Манташева.