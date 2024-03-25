Российский сервис компенсирует клиентам из Узбекистана зависшие денежные переводы

По данным СМИ, от ликвидации «Киви банка» пострадало 600 клиентов сервиса, они недополучили 18 миллионов рублей.
SalamPay возместит все убытки из своего резервного фонда, не дожидаясь решения суда.
«Мы понимаем, что большинству клиентов было бы крайне сложно пройти весь путь бюрократии для получения своих денежных средств, включая заполнение многочисленных заявлений. Поэтому мы выплатим средства без необходимости дополнительных процедур со стороны пользователей», — сообщили СМИ представители гендиректора Тимура Манташева.
SalamPay — это российский сервис, с помощью которого трудовые мигранты, работающие в РФ, отправляют деньги на родину. Одним из провайдеров переводов выступал «Киви банк», который лишился лицензии 21 февраля.
Напомним, ранее Центробанк Узбекистана сообщил, что доля денежных переводов от трудовых мигрантов составляет 16% в доходах узбекистанцев.