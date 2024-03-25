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Доллар и юань подорожали, а российский рубль подешевел на торгах 25 марта

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Источник: Reuters

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и юань подорожали, а российский рубль подешевел на торгах 25 марта. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,0080 — его курс составил Br3,2535.

Курс юаня вырос на Br0,0291 до Br4,4875 за 10 юаней.

Курс российского рубля снизился на Br0,0032 и составил Br3,5019 за 100 российских рублей. −0-
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